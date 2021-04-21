İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 12 iş yerini denetledi.

Polis, açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında 31 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 107 bin lira ceza yazdı.

İş yerinde çalışan kişilerin kimlik bildirimlerinin yapılmadığı ve canlı müzik ruhsatının bulunmadığı belirlenerek tutanak hazırlandı.