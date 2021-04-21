Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 637 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 818 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 989 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,9 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1865 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 162 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.