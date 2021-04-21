Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Şüpheli A.K'nin üst aramasında 11 gram, araçta yapılan aramada da 104 gram olmak üzere 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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