Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.

Şüpheli A.K'nin üst aramasında 11 gram, araçta yapılan aramada da 104 gram olmak üzere 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.