Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te enerji nakil direği hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te 6 enerji nakil direğini çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gökpınar köyünde taşeron bir firmaya ait direklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu zanlılar M.K. ve M.T. ile çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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