Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, ilçe kırsalında yaptıkları operasyonda M.A, İ.G. ve M.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklanırken, İ.G. ile M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 40 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ile sahte para ele geçirildi.