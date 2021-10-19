Belediye halı sahada düzenlenen turnuvaya hükümet, müftülük, belediye, jandarma, emniyet ve milli eğitim adı altında altı takım katıldı.

Turnuvanın final maçında Emniyet Spor, Milli Eğitim Sporu 8-4 yendi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, yaptığı konuşmada, "Ne kadar kurumlarımız farklı olsa da hepimizin ortak bir alanı var, o da Yeşilyurtlular ve Yeşilyurt'un gençleri." dedi.

Final maçını Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve protokol üyeleri de izledi.