Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, devletle millet arasında köprü olan muhtarların vatandaşın en yakınındaki devlet temsilcisi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi bulunan muhtarlığın, idare sisteminin temelini oluşturduğunu ve demokrasiye ilk adımın muhtarlık sistemiyle atıldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımızsınız. Siz ne kadar iyi görür ve duyarsanız biz de o kadar daha iyi hizmet etme imkanı buluruz. Sizlere tüm kurumların kapıları sonuna kadar açık. Benim de telefonum 24 saat açık. İstediğiniz saatte arayabilir ya da gelebilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince köy ve mahallelerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın ve sizlerin sorunlarını yerinde dinleme gayretinde oluyoruz."

Şimşek, İl Özel İdaresince özellikle son yıllarda köylere büyük hizmetler ve yatırımlar yapıldığına işaret ederek, köylerin bu hizmetler sayesinde kentlerdeki hayat standartlarına kavuştuğunu vurguladı.