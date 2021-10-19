Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayyıldız, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İdare ve Denetim Müdürü Birgül Yılmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Refik Özaydın, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayyıldız, vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında muhtarların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Muhtarların devlet ile millet bütünleşmesinde hayati rol oynadığını kaydeden Ayyıldız, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın dilek, istek ve şikayetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara en hızlı ve etkin şekilde iletilmesi için yaşadıkları mahallenin adeta gözü kulağı olmuşlardır. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlıklarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Onların dile getirdiği talep, istek ve şikayetleri çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir." ifadelerini kullandı.