Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.05.2023 18:02

Yerli otomobil Togg, Yozgat’ta büyük ilgi gördü

Yozgat'ta bir fuara getirilen Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yerli otomobil Togg, Yozgat’ta büyük ilgi gördü

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’u görmek için fuara gelen vatandaşlar, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg’u yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, elektrikli aracı detaylı bir şekilde inceleme imkanı buldu. Fuara katılan Yozgat AK Parti Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, “Tüm esnaf kefalet kooperatifleri için bin adet sipariş ettik. Artık tamamen yerli otomobile döneceğiz. İnşallah araçlarımızın tamamı Togg olacak. Milli ve yerli otomobile binince dahi heyecanlanıyorum” dedi.

Yerli otomobil Togg, Yozgat’ta büyük ilgi gördü



Togg ile hatıra fotoğrafı çektiren Yaşar Gülmez isimli vatandaş ise, “Togg’u çok güzel buldum, tasarımı çok iyi. Milli ve yerli aracımız, çok mutluyuz, gururluyuz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Bilecik'te yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
İş yerinde patlama: 7 yaralı
19:06
Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek
18:42
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi iki katına çıkarılacak
18:10
Stoltenberg: Savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde değil
18:10
20 tersane işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
17:50
Toplu taşıma araçlarına destek ödemesine yüzde 50 artış yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ