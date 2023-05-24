Bilecik'te yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Afganistan uyruklu bir şüphelinin evinde narkotik madde arama köpeği ile arama yapıldı.

Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve 4 adet bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikisi Afganistan uyruklu 3 şüpheli, haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Afganistan uyruklu S.N.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler A.N. ve A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.