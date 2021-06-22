Yerli aşının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.