Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli aşının adı belli oldu... Yerli aşının üçüncü fazına geçildi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adını açıkladı. "Yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulaması"nda yerli aşının ismi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
Yerli aşının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021
Yerli aşının üçüncü fazına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adını “TURKOVAC” olarak açıkladı.https://t.co/3Jno1zJmpJ pic.twitter.com/V9Uvlblfd3
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.
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