Sağlık Bakanlığı'nın maden ocaklarında çalışan işçilere aşıda öncelik vermesiyle, çalışmalar hız kazandı. Randevu alıp en yakın sağlık kuruluşlarında aşı olabilen işçilerin yanı sıra bazı maden ocaklarına da mobil aşı birimi kuruldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü önünde kurulan mobil aşı biriminde de işçiler aşılarını oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, perşembe gününden itibaren maden ocağı önünde aşılamanın başladığını söyledi. Aşıların saklama koşullarının müsait olabileceği TTK'ya ait maden ocakları önünde, aşılama yapılacağını ifade eden Ardıç, "Aşıların saklama koşullarının uygun olduğu müessese önlerinde aşılamalar yapılıyor. Uygun olmayan yerlerde çalışan maden işçileri ise en yakın sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyor. Bizim müessesemizde 640 maden işçisi arkadaşımız var. Aşılama devam ediyor." dedi.