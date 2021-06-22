Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadırda AFAD ekiplerinin müdahale ettikleri olaylarda çektikleri fotoğraflar sergilenirken, çadır girişinde vatandaşlara AFAd ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendiğine işaret ederek, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, tüm vatandaşların, yaşadıkları coğrafyada afet riskleri konusunda farkındalık kazanmaları, kendilerinin ve ailelerinin görebileceği zararı azaltmak için önlem almaları, afet anı ve sonrası için hazırlanmaları konusunda bilinçlenmelerinin amaçlandığını belirttiler.

AFAD Eğitim Çadırı üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.