Antalya'nın Manavgat ilçesinde AVM çalışanlarının yanı sıra alışverişe gelen vatandaşlara da aşı uygulandı. Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz, "Salgının aşıyla durdurulacağını düşünüyoruz. Onun için aşılama çok önemlidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Bugüne kadar hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen aşı uygulamaları, sağlık ekipleri tarafından vatandaşların aşıya daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde de yapılmaya başlandı.

Manavgat ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta hem alıveriş merkezi çalışanları hem de vatandaşlara aşı yapıldı. 2 ayrı ekip halinde gerçekleştirilen aşı çalışmasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Standın önünde aşı yapıldığı gibi isteyen vatandaşlar da kurulan paravanda aşılandı.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz, salgını durdurmak için yapılan mücadelede aşının büyük etkisini olduğunu belirterek, aşıya ulaşımı kolaylaştırmak için vatandaşın ayağına aşı götürdüklerini vurguladı. Mehmet Deniz, "Bu minvalde alışveriş merkezi çalışanlarını ve ziyaretçilere de aşı yaparak vatandaşların daha rahat bir ortamda kolay aşılanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Manavgat'ta dün itibarıyla 140 bin aşı yaptık. Halihazırda her gün 5-6 bin vatandaşa aşı yapıyoruz. Salgının aşıyla durdurulacağını düşünüyoruz. Onun için aşılama çok önemlidir. Vatandaşlarımızın yüzde 70'ini aşıladığımız zaman salgın zincirini kıracağız" dedi.

Aşı yaptıran alışveriş merkezi çalışanlarından Hüseyin Öztürk, "Alışveriş merkezi çalışanları olarak biz aşı olmaya gidemedik ama aşıyı ayağımıza getirdiler. Gerçekten iyi bir hizmet. Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mustafa Şentürk de herkesi aşı olmaya beklediklerini söyleyerek, "AVM'de aşı olması çok iyi, AVM için güzel bir şey" dedi.



