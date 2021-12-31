Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı talimatıyla ile gönderilen yüzde 100 yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Konya Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandığını belirtti.

Aşı zamanı gelen vatandaşları bir kez daha aşı yaptırmaya davet eden Özkan şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, Konya Şehir Hastanesine randevulu ya da randevusuz bir şekilde giderek aşıların yaptırabilir. TURKOVAC şu an için sadece 18 yaş üstü vatandaşlara hiç aşı olmamış kişilere birinci doz olarak ve herhangi bir aşı ile 2 doz aşılanmış kişilere hatırlatma dozu olarak uygulanıyor."

Aşı yaptıran Ömer Bozkuş, hatırlatma aşısı için TURKOVAC'ı beklediğini ifade ederek "Aşımı oldum, şu anda hiçbir sıkıntı yok, şu an gayet iyiyim. TURKOVAC'ı bekliyordum. Milli olduğu için güven veriyordu." dedi.

Daha önce iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech olduğunu belirten 62 yaşındaki Mustafa Yaşar, "4. aşıyı TURKOVAC istedim. Aşıya güveniyorum." ifadesinin kullandı.