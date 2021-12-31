Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı çökertildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı bulunduğunu belirledi.
Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, el arabası, 3 kürek, el testeresi, balyoz, kazma ve 6 metre profil ray ele geçirildi.
Bu maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İşletme sahipleri ile yetkililer hakkında adli işlem başlatıldı.
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