Yemen'deki Husiler: 1400 esirin daha serbest bırakılması için hükümetle yeni anlaşma yapacağız

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, Uluslararası Sana Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, hükümetle yeni bir esir takası anlaşması yapacaklarını söyledi.

Yeni esir değişimi anlaşmasının, Husilerden 700, hükümet tarafından da 700 olmak üzere 1400 esiri kapsayacağını ifade eden Murteza, anlaşmanın tarihine ilişkin bilgi vermedi.

İlk anlaşmayı tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Murteza, tüm esirler serbest bırakılana kadar çalışmanın süreceğini kaydetti.

Yemen hükümeti ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, gün içinde yaptığı açıklamada, ICRC koordinasyonuyla 3 gündür devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Esir değişimi, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.

Esir takası

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.