Yemen hükümeti, Husiler ile esir takasının tamamlandığını açıkladı

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, yaptığı açıklamada, bugün iki taraftan toplamda 196 esirin serbest bırakıldığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) koordinasyonuyla 3 gündür devam eden esir değişiminin tamamlandığını ifade eden Fedail, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetti.

Fedail, bugün salıverilenler arasında Husiler tarafından idama mahkum edilen 4 gazeteci, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in oğlu Bilal ile akrabası Muhsin Ali Salih el-Ahmer'in bulunduğunu ifade etti.

Esir değişimi, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.

Esir takası

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.