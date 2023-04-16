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Güncel
AA 16.04.2023 16:18

Mısır ve Güney Sudan'dan, Sudan'daki olaylar için "ara buluculuğa hazırız" mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların acilen durması çağrısında bulunarak, "ara buluculuk" yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Mısır ve Güney Sudan'dan, Sudan'daki olaylar için "ara buluculuğa hazırız" mesajı
[Fotograf: AA]

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin yayımladığı açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, Sudan'daki durumu görüşmek üzere Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı.

Liderler, komşu ülkedeki mevcut durumun ve askeri çatışmaların tehlikesine dikkati çekerek, kardeş Sudan halkına, güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması yönündeki beklentilerinin karşılanması için tam destek verdiğini kaydetti.

Sudan'daki çatışmaların acilen durması ve ateşkes yapılması çağrısında bulunan ikili, taraflardan, halkın çıkarlarını gözetmeleri ve barışçıl diyaloğa öncelik vermelerini istedi.

Liderler ayrıca Mısır ve Güney Sudan'ın Sudanlı taraflar arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

BAE ve AB'li yetkililer, Sudan'daki durumu görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Sudan'daki durumu görüştü.

Telefonla gerçekleşen görüşmede ikili, Sudan halkının güvenliği ve ülkenin istikrarının korunması için çalışılması konusunun yanı sıra askeri gerilime son verilmesinin yollarını ele aldı.

Arap Birliği de Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Sudan'ı görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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