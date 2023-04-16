Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kentte aniden başlayan sağanakta, caddelerde su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik aksadı.
Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman dolu da etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da dükkan tentelerinin altında korundu.
Kırklareli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti.