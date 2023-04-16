Arap Birliği, Sudan için "olağanüstü toplantı" düzenledi

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Arap Birliği Konseyi, Sudan'daki olayları görüşmek üzere Mısır başkanlığında daimi temsilciler düzeyinde bir araya geldi.

Olağanüstü toplantı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların ardından Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine gerçekleşti.

Mısır ve Suudi Arabistan, dün Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırmıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.