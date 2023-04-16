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Dünya
AA 16.04.2023 15:34

Arap Birliği, Sudan için "olağanüstü toplantı" düzenledi

Arap Birliği, Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Sudan'daki durum nedeniyle olağanüstü toplandı.

Arap Birliği, Sudan için "olağanüstü toplantı" düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Arap Birliği Konseyi, Sudan'daki olayları görüşmek üzere Mısır başkanlığında daimi temsilciler düzeyinde bir araya geldi.

Olağanüstü toplantı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların ardından Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine gerçekleşti.

Mısır ve Suudi Arabistan, dün Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırmıştı.

Sudan'daki çatışmalarda 56 kişi öldü
Sudan'daki çatışmalarda 56 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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