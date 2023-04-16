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Dünya
AA 16.04.2023 14:24

Kabe, ramazanın 25. gecesinde 1,5 milyonun üzerinde Müslüman'ı ağırladı

Suudi Arabistan makamları, ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.

Kabe, ramazanın 25. gecesinde 1,5 milyonun üzerinde Müslüman'ı ağırladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ı ağırladığı bilgisi verildi.

Yerel basın da bunun ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Haram'da kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.

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