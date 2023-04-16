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Dünya
AA 16.04.2023 14:22

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 29 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Zangon Kataf bölgesinin Ruji köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığı bilgisini veren Aruwan, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Aruwan, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin silahlı kişilerle şiddetli çatışmaya girdiğini kaydederek, güçlerin güvenliği sağlamak için hala bölgede bulunduğunu belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesinde 12 Nisan'da düzenlenen saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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