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Dünya
AA 16.04.2023 14:20

Etiyopya, tartışmalı özel kuvvetleri lağvetti

Etiyopya ordusu, tartışmalı güvenlik reformu kapsamında tüm eyaletlerdeki özel kuvvetlerin lağvedildiğini duyurdu.

Etiyopya, tartışmalı özel kuvvetleri lağvetti
[Fotograf: AA]

Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, yaptığı açıklamada, protestolara yol açan reform kararının tam anlamıyla uygulamaya geçirildiğini belirterek "Artık özel kuvvet güçleri diye bir yapı yok." ifadesini kullandı.

Bölgesel güçlerin yeniden yapılanmasının güvenlik yapısını güçlendireceğini dile getiren Jula, görevden alınan güçlerin yeni atandıkları yerde hizmet edeceğini ya da eğitime alınacağını söyledi.

Eyaletlerdeki özel kuvvet birliklerinin dağıtılmasına tepki gösteren Amharalar, farklı kentlerde gösteriler yapmıştı. Göstericiler, eyalete bağlı özel kuvvetlerin lağvedilmesinin kendilerini sınır sorunu yaşadıkları komşularına karşı güçsüz bırakacağını savunmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 yıllarında isyancılarla süren çatışmalarda güç kaybeden Etiyopya ordusunun reform sayesinde yerel birliklerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

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