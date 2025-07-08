YEE, Türkçe, Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları için açılış programı düzenledi

Programa, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Destanların Dansı grubu tarafından dans gösterisi yapıldı.

Burada konuşan YEE Başkanı Aliy, YEE'nin, dili düşüncenin, kimliğin, aidiyetin ve kültürel belleğin taşıyıcısı olarak gördüğünü belirterek, hem yurt dışındaki YEE Kültür Merkezlerinde hem de yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 60 ülkeden 750'ye yakın öğrenciyi yaz okullarında ağırladıklarını söyledi.

Aliy, Türkiye'nin zengin kültürel birikimini paylaşmayı amaçlayan Tematik Yaz Okullarını da sürdürdüklerini dile getirerek, Türk arkeolojisi, çağdaş Türk sanatı, Türk mutfağı ve Türk modası gibi başlıklar etrafında şekillenen bu okulların, 35 farklı ülkeden 100'e yakın misafirle, İstanbul başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde etkinlikler düzenlediğini anlattı.

Yaz okullarında kültürlerin de birbiriyle temas ettiğini ve farklı coğrafyalardan gelen katılımcıların Türkçe aracılığıyla ortak bir dilde buluştuğunu kaydeden Aliy, "Amacımız sadece Türkçeyi öğretmek değil; aynı zamanda ülkemizin kültürel zenginliğini, tarihi mirasını ve çağdaş yüzünü sizlerle paylaşmak. İnanıyoruz ki bu etkileşim, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Çam da çok kıymetli coğrafyalardan birçok kişiyle Türkiye'de birlikte olacaklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çam, bu çalışmanın çok değerli olduğuna işaret ederek, milyarlara hitap edebilecek bir kitle oluşturulmasının ve dostluk kurulmasının önemini vurguladı.

Bu tür faaliyetlerle kültürel dil etkileşimi sağlandığını ve Türk diline katkılar yapıldığını kaydeden Çam, Türkçenin çok özel bir dil olduğunu ve öğrenenlerin de kendi kültürüyle Türkçeye katkı verdiğini dile getirdi.

Çam, dilin gastronomi, felsefe, kültür ve ahlak gibi alanları da barındırdığını aktararak, bu tür etkinliklerle "gönül coğrafyasının" hızla büyümeye devam edeceğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Yazar Beşir Ayvazoğlu tarafından "Türkçenin Sırları" başlıklı açılış dersi verildi.

YEE yaz okulları

YEE, 2025 Türkçe ve Tematik Yaz Okulları kapsamında 7-31 Temmuz tarihlerinde 69 farklı ülkeden gelecek uluslararası 735 öğrenciyi Türkiye'nin birçok şehrinde ağırlayacak.

Türkçe Yaz Okulu kapsamında 57 ülkeden 463 öğrencinin katılımı ile 23 şehirde ve 29 üniversite ile işbirliği içerisinde "2025 Türkçe Yaz Okulu Programı" düzenlenecek. Türkoloji Yaz Okulu çerçevesinde de 25 farklı ülkeden 192 öğrenci, Ankara'da alan derslerinden oluşan bir ders programına dahil olacak.

Tematik Yaz Okulları, 14-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerde "Türk Arkeolojisi", "Türk Modası", "Türk Mutfağı" ve "Çağdaş Türk Sanatı" temalarında 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.