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Güncel
AA 07.07.2025 17:07

Şehitlerimiz için için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.​​​​​​​

Şehitlerimiz için için Hakkari'de tören düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitler Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi ile Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerimiz için için Hakkari'de tören düzenlendi

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

Şehitlerimiz için için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 asker, öğle saatlerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanmıştı.

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