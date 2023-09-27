Yaşlı adamın 110 bin lirasını kapkaç yapan şüpheli Çorum'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde Nevzat Aydın isimli bir vatandaşın 110 bin TL'sinin bir şüpheli tarafından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin bir otomobille kaçtığını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelemesiyle, şüphelinin M.Y. isimli bir kişi olduğu tespit edilip, aracın da Çorum istikametine gitmekte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çorum girişinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki şüpheli, paralar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınıp, Kırıkkale'ye getirildi.

Polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğüne çağrılan Aydın'a, 110 bin TL'si teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 6 kaydı bulunan M.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Parasını polis ekiplerinden teslim alan Aydın, "Bankadan parayı çektikten sonra Zafer Caddesinde beni takip eden birisi elimden paranın bulunduğu poşeti alıp kaçtı. Sonra polise haber verdim. Sağ olsunlar asayiş ve hırsızlık şubesi ekiplerimiz parayı bize teslim ettiler. Onların hepsine teşekkür ederim. Bir daire almıştım ve eksiğim vardı. Parayı da onun için çekmiştim" dedi.