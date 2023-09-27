Bilecik'te Mevlit Kandili idrak edildi

Bilecik Müftülüğünce organize edilen programda vatandaşlar, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kentteki ibadethaneleri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi. Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün de katıldığı mevlit programında, Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.

Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.