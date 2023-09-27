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Güncel
AA 27.09.2023 09:31

Bilecik'te Mevlit Kandili idrak edildi

Bilecik'te Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik'te Mevlit Kandili idrak edildi

Bilecik Müftülüğünce organize edilen programda vatandaşlar, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kentteki ibadethaneleri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi. Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün de katıldığı mevlit programında, Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.

Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

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