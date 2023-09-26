Samsun'da göl ve lagünlere 3 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kırsal bölgelerde kaliteli, ucuz ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Samsun'a tahsis edilen 3 milyon 200 bin sazan yavrusu, Kızılırmak Deltası içindeki lagünler ile Derbent, Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ve 29 avlak sahası konumundaki göl ve göletlere salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, proje ile su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklenmesini de amaçladıklarını söyledi.



"Önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmaları devam edecek"

Farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığın uzun yıllardan beri çalışma yaptığını anlatan Sağlam, "Önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmaları devam edecek. Yapılan çalışmalar sayesinde göletlerdeki balık stokları artacak ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacak" dedi.

Sağlam, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasıyla gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir. Bugün Samsun'da 3 milyon 200 bin sazan yavrusunu su kaynaklarına bırakıyoruz. Ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavruları 4 yıl sonra avlanabilir boya ulaşacak. Bu balıkların gelecek nesillere aktarılması için balıkçı kooperatifi üyelerinin de boy yasağına dikkat etmeleri gerekmektedir."