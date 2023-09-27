Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.09.2023 09:38

Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Karesi ve Altıeylül ile Bigadiç ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreslerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerine bağlı 170'ten fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen adreslerde Köpek Eğitim Merkezi ekiplerinin getirdiği narkotik eğitimli köpek "Cash" ile yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 141 fişek, iki pompalı tüfek, iki hassas terazi, 4 cam uyuşturucu kullanma aparatı, 9 sikke, iki esrar öğütücü ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 110 lira bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Bilecik'te Mevlit Kandili idrak edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Ortak sınavlarda bu yıla mahsus çoktan seçmeli sorular kullanılacak
10:27
Hindistan'da kayıp 2 öğrencinin ölü bulunması protestolara yol açtı
10:29
Türkiye'den Musul'daki yangına ilişkin taziye mesajı
10:13
İzmirliler TEKNOFEST'e kavuştu
10:27
Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu
10:07
Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak
Meksika'da 9 yıl önce kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlendi
Meksika'da 9 yıl önce kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü
Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ