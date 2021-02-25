Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yasadışı bahis şüphelisi 13 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinden bayilik alarak bahis oynattıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan bir çeteye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis sitelilerinden bayilik alan ve kendi bayilerini oluşturarak limit belirleyip bahis oynatan 16 kişinin kimliği tespit edildi.
Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar
Son Haberler
- 12:51
- 12:48
- 12:50
- 12:50
- 12:26
Sıradaki Haber
Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, (XRP) Ripple fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz