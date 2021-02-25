Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Baharın müjdecisi leylekler Aydın'a gelmeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler Aydın’a gelmeye başladı.
Türkiye’de şubat ayının son haftasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı.
Mart ayında yoğunluk kazanan leylek göçleri baharın da habercisi olmasıyla doğaseverler tarafından heyecanla izleniyor.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'ne gelerek, yıllardır aynı konumda olan yuvalarını etraftan topladıkları kuru ağaç dalları ile onarmaya başladı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade ettiler.
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