Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda giren 8 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan-Antakya kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir ticari aracı durdurdu.
Kimlik kontrolünde, araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.
2 gözaltı
Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Biri aracın sürücüsü 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
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