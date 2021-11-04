Etkinliğe yetkililer, Azerbaycan'a akredite olan büyükelçiler, uluslararası kuruluşların başkan ve temsilcileri, kültür ve sanat adamları katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, sunumun Büyük Zafer'in kutlanmasına çok yakın bir tarihte yapıldığını vurğuladı.

Vakıf Başkanı ayrıca, Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, bu vesileyle Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcının örneğinde Türk devleti ve halkını tebrik etti.

Günay Efendiyeva, Vakfın bir diğer kurucu üye devleti olan Kırgızistan'ın Baküdeki Büyükelçisi Kayrat Osmanaliyev'i de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na itimatnamesini takdim ettiği için tebrik etti ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Azerbaycan Milli Giyim Merkezi başkanı Gülnare Halilova'nın hazırladığı ulusal kostüm koleksiyonunun Azerbaycan kültüründe özel bir yeri olduğunu vurgulayan Günay Efendiyeva, "Bu koleksiyon bir tarihtir, çünkü Karabağ'ın 12 tarihi şehrini içeriyor. Koleksiyondaki her giyim parçası Karabağ'ın bir bölgesini somutlaştırıyor ve o bölgenin canlı bir görüntüsünü oluşturuyor. Aynı zamanda bu koleksiyon bir Hafızadır. Türk Dünyası'nın en eski yazılı anıtlarından biri olan "Kitabi-Dede-Korkut" destanından başlayarak, yüzyıllar boyunca oluşan milli geleneklerin yeniden canlandırılmasıdır, manevi değerlerin yaşatılmasıdır, muğamların söylenmesidir, gazellerin ve rubailerin seslenmesidir." dedi.

Vakıf Başkanı, Ağabeyim Ağa ve Hurşidbanu Natevan gibi Karabağın aydın kadınlarının güzel desenler, özel unsurlarla süslenmiş ve halk sanatının özelliklerini yansıtan giysiler giydiğini söyledi.

“Bu koleksiyon Karabağ'ın dönüşüne, Başkomutana, Muzaffer Azerbaycan Ordusuna, bize bu unutulmaz duyguları yaşatan Şehit ve Gazilerimize bir İthaftır” diye ekledi. Günay Efendiyeva, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın Türk Dünyasının kültürel ve manevi değerlerini yansıtan projeleri her zaman desteklediğini kaydetti.

Konuşma yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Sevda Memmedeliyeva ve Azerbaycan Milli Giyim Merkezi başkanı, moda tasarımcısı, Sanat üzerine Felsefe Doktoru Gülnare Halilova, etkinliğin düzenlenmesinin öneminden bahsederek, özel destek gösteren Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına teşekkür ettiler.

Ardından "Karabağ" ulusal kostüm koleksiyonu sergilendi.

Koleksiyondaki her bir örnek, Karabağ'ın 12 şehrinin (Ağdam, Ağdere, Cebrayıl, Füzuli, Hankendi, Hocalı, Hocavend, Kelbecer, Kubadlı, Laçın, Şuşa ve Zengilan) ismini taşıyor.

