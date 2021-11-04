Koronavirüs ile mücadelede mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başladı.

Kimler 3.doz aşı olabilecek?

İkinci doz aşısının üzerinden en az 6 ay geçenler üçüncü doz hatırlatma aşısını olabilecek.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

MHRS aşı randevusu için tıklayınız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.

"Kendimi daha güvende hissediyorum"

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, "Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum" dedi.

"Herkes aşısını yaptırsın"

Fatma Uzun da hatırlatma dozundan sonra kendini daha güvende hissettiğini dile getirerek, "İnşallah bu aşılar bizi daha iyi koruyacak. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes aşısını yaptırsın" diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da sisteme tanımlanan vatandaşlar hastanelere gelerek hatırlatma dozu aşılarını yaptırıyor.

3. doz BioNTech'e onay

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, 3. doz BioNTech'in yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar."

60 yaş üzerine ve anne adaylarına aşı uyarısı

Bakan Koca, 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam asılı olmalarının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ileri yaştakiler ve anne adaylarının aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyledi.

Okullardaki taramalar da kurulun gündemindeydi. Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, taramaların devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Toplumsal bağışıklık için aşılama oranı yüzde 75'in üzerine çıkmalı"

Aşılama durumunun da değerlendirildiğini belirten Koca, şunları söyledi:

"Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."