Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 17 gözaltı
İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 25-31 Ekim arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Aramalarda 542 litre etil alkol, 23 şişe sahte içki, 18 test kiti ve 31 test sıvısı, 210 bin makaron, 800 paket sigara kağıdı, 19 kilo 250 gram nargile tütünü, 99 likit sigara ve yedek parçası, 10 bin 522 elektronik sigara likiti, 1093 likit hammaddesi, 3 bin 500 kilogram aroma, 7,69 litre nikotin, 22 bin 328 imalat malzemesi ve 17 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
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