Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kaporta tamircisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Edirne Sanayi Sitesinde bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
G.Y'ye ait kaporta tamircisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle tamir edilen otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı. yangın kısa sürede dükkana sıçradı.
İşyeri sahibinin haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası otomobilde ve dükkanda maddi hasar oluştu.
Etiketler: Edirne
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