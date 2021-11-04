İzmir'de kurulan Antik DNA Araştırma Merkezinde, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı'ndaki arkeolojik kazılardan çıkarılan buluntular için geniş çaplı araştırmalar gerçekleştirilecek. Merkez sayesinde önemli buluntular ve DNA bilgileri artık yurt dışındaki merkezlere gönderilmeyecek.

Kazı Başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, bölgeden elde edilen organik malzemelerin DNA'sının mobil merkezde antropolog ve genetik uzmanlar tarafından çözümleneceğini söyledi.

DNA araştırmalarının çok pahalı olduğuna dikkat çeken Mimaroğlu, "Çok önemli DNA bulguları yurt dışına gönderiliyordu. İnsan DNA'sı çok önemli bir materyal olduğu için bu bilgileri dışarıyla paylaşmanın doğru olmadığı düşüncesiyle böyle bir merkez oluşturduk" dedi.