Yarınki hava durumu nasıl? 31 Mart Perşembe hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Ege’nin kıyı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Rüzgarın 31 Mart Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 1 Nisan Cuma günü Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de, güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji, rüzgarın 31 Mart sabah 06.00 ve 1 Nisan akşam 23:59 saatleri arasında etkili olacağını belirtti.
Rüzgarın hızının 60 ila 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Zehirlenmeye karşı dikkatli olunmalı
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; vatandaşların çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.