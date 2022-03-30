Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da heyelan sonucu köy grup yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı.
Çaybaşı, Hocavakıf köy grup yolunun Hocaoğlu mevkisinde son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yol, toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandı.
Hanönü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, heyelanın meydana geldiği bölgenin yerleşim alanlarına uzak olduğuna dikkat çekilerek, "Yolun yerleşim alanlarına uzak olması nedeniyle vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmemiştir. İl Özel İdaresinden gelecek iş makineleri ile yol yarın ulaşıma açılacaktır" denildi.
Bölge köylerine ulaşım tali yollardan sağlanıyor.
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