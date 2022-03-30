Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖF ara sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2022 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
AÖF sınavları saat kaçta?
Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.
AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?
AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.
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