AÖF sınavları saat kaçta?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.

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