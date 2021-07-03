Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı sahiplendi
[Fotoğraf: AA]
Mazıdağı ilçesinde Orman İşletme Şefliğinde görevli personel Servet Irmak, çıkan orman yangınına müdahale ederken kurtardığı yavru tavşanı kurtararak sahiplendi.
Irmak, çıkan orman yangınından kaçan bir yavru tavşan gördüğünü, yangından etkilenen ve aç kalan yavru tavşanı, veterinere götürdüklerini söyledi.
Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu belirlediklerini aktaran Irmak, yavru tavşanı sahiplendiğini kaydetti.
Yavru tavşanı evine götürerek, şırınga yardımıyla süt verdiğini anlatan Irmak, yavru tavşanın ailesinin bir üyesi haline geldiğini belirtti.
Etiketler: Yangın
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