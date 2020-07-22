Haber Giriş: Kaynak: AA
Yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Ahmet Çelik, yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı.
Arkadaşlarıyla Şarköy'e gelen Çelik, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.
Yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp şarkı söyledikten sonra uçuşunu sorunsuz tamamladı.
Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.
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