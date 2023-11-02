Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.11.2023 20:16

Yalova'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yalova'da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçerek servis minibüsü ve otomobile çarpması sonucu aralarında Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yalova'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyon, Yalova-Armutlu kara yolu Koru beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon, önce karşı yönden gelen servis minibüsüne ardından Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait aracına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kamyonun araçlara çarpıp bir süre ilerledikten sonra devrilmesi seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
21:11
TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı
20:58
Lübnan Hizbullahı: Güneydeki İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık
20:48
Tunus’ta İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın onaylanması için gösteri
20:35
Netanyahu Genelkurmay Başkanı'nı yalanladı: Gazze'ye yakıt tedarikine onay yok
20:25
Sağanak nedeniyle Kapalıçarşı'yı su bastı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Sağanak nedeniyle Kapalıçarşı'yı su bastı
Sağanak nedeniyle Kapalıçarşı'yı su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ