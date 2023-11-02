Manisa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Zeytin işçilerini taşıyan Atıf Erdem'in (53) kullandığı minibüs ile İsa Yılmaz (42) yönetimindeki otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Çakmakkaşı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Zarife Akbal (67), Naim Dalkılıç (61), Mehmet Ali Akbal (62), Gülizar Tepeler (59), Şeref Çimen (52) ve Arife Yıldız (60), Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.