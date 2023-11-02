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Güncel
İHA 02.11.2023 18:51

Tır traktöre çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da tırın seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tır traktöre çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çorum-Mecitözü karayolunda meydana geldi.

Arif Alagöz yönetimindeki traktöre Sarıyer mevkiinde Recep Çelik yönetimindeki tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, traktöre bağlı olan römorkta refüje devrildi. Kaza traktör sürücü ile traktörde bulunan Elvan Çelebi ve eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybederken, Nevzat Vural ise yaralandı.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Çorum-Amasya karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Çorum Trafik Kazası
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