Yalova'da polisin durdurduğu otomobildeki sürücünün "Polis bizi durdurdu, gelme" diye uyardığı arkadaşının kullandığı otomobilde 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu temin eden şüphelilerin, Yalova üzerinden çevre illere seviyat yapacakları istihbaratı üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüpheli E.E. yönetimindeki otomobil durduruldu. Bu sırada otomobilin sürücüsü E.E'nin telaşla arkasından başka bir otomobille gelen arkadaşını telefonlara arayıp, "Polis bizi durdurdu, gelme" diye uyardığı fark edildi.

E.E. ve yanındaki N.K. gözaltına alınırken, yol güzergahı ve çevrede yapılan aramalarda, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan, Altınova ilçe girişinde park halindeki otomobile şok baskın düzenlendi.

Sürücü F.Y'yi gözaltına alan ekiplerin, araçta yaptığı aramada 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adlim mercilere sevk edilen E.E, F.Y. ve N.K, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan gece saatlerinde yapılan yol kontrolünde, araçtaki C.T. ile R.A'nın panik hali ve tutarsız beyanları üzerine narkotik maddeler arama köpeği "Gölge" desteğiyle arama yapan ekipler, torpido iç kısmında yemek poşetleri içerisinde zulalanmış 422,38 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen C.T. ile R.A. tutuklandı.