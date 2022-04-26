Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlılar düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü.

Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, `Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklarelispor ve Pazarspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz` dedi.