Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uşakspor galibiyeti unuttu
[Fotoğraf: DHA]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-1 kaybeden Uşakspor galibiyeti unuttu.
Son olarak Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Uşakspor ardından oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen kırmızı-siyahlılar düşme korkusu yaşamasa da taraftarını üzdü.
Teknik direktör Ümit Karan, kalan 2 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirterek, `Prestij mücadelesi vereceğiz. Kırklarelispor ve Pazarspor karşılaşmalarını kazanıp sezonu galibiyetlerle bitirmek istiyoruz` dedi.
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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