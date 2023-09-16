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Güncel
İHA 16.09.2023 04:15

Yalova'da Vali Kaya okul servis araçlarının denetimine katıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, okul servis araçlarının denetimlerine katıldı.

Yalova'da Vali Kaya okul servis araçlarının denetimine katıldı
[Fotograf: İHA]

Vali Hülya Kaya, Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu’nda düzenlenen servis araç denetimine katıldı. Polis ve okul yönetiminden bilgiler alan Vali Kaya, daha sonra servis araçlarını denetledi.

Sürücülere sorular yönelten Kaya, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Vali Kaya, “Kentte çalışma yapan 250 servis aracımız var. Bu araçlar her bir yönden denetleniyor. Servis araçlarının da içinde gördüğünüz gibi rehberlik yapan arkadaşlarımız var. Şoförlerimiz görevlerinin bilincinde. Bu yapmış olduğumuz denetimlerde asılında ceza kesmek değil amacımız, rehberlik yapmak” dedi.

Hizmeti bir üst seviyeye çıkarmak istediklerini ifade eden Vali Kaya, çocukların rahat edeceği, mutlu olabileceği bir ortamda ailelerine teslim etmek istediklerini söyledi. Ailelere de çağrıda bulunan Kaya, çocuğun teslim alınması konusunda daha duyarlı davranmasını istedi. Denetimlere İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm de katıldı. 

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