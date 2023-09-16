Açık 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.09.2023 02:47

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Vedat K. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Motosikletten düşen Akbulut'a, aynı yönde seyreden Yunus C. yönetimindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbulut, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

ETİKETLER
Tokat Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Balıkesir’de 2 kişi otomobilin çarpması sonucu öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:38
Tarihi Glavany Köşkü "Nevmekan Kandilli" adıyla hizmete açıldı
03:34
Çanakkale'de 61 düzensiz göçmen yakalandı
03:32
Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
02:00
Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
01:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de
01:34
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ